В Екатеринбурге из окна выпал двухлетний ребенок

В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Информацию об этом опубликовали очевидцы события в группе "Инцидент Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

ЧП произошло по адресу ул. Уральская, 10. Сообщается, что двухлетняя девочка находилась в квартире под присмотром бабушки. Женщина задремала, ребенок навалился на окно, в котором была установлена москитная сетка и выпал вместе с ней.

Также очевидцы сообщают, что девочку госпитализировали в девятую городскую больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у нее черепно-мозговая травма, перелом ноги.