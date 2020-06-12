В Югре загорелся нефтяной резервуар: пострадавших нет

Сегодня вечером в Нижневартовске произошел пожар на ремонтируемом производственном объекте: загорелся нефтяной резервуар. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, сообщение о пожаре в ведомство поступило в 17.31 по местному времени.

К тушению пожара привлекались 11 единиц спецтехники, 48 человек личного состава. Ликвидировать пожар ужалось только в 20.43 по местному времени. Пострадавших нет.

Сейчас органы дознания МЧС России устанавливают причину пожара.