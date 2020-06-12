В Крыму суд избрал меру пресечения для четырех подозреваемых в подготовке теракта

В Крыму судом арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе, четвертый задержанный помещен под домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

"Указанные лица подозреваются в приготовлении к совершению террористического акта на одном из рынков г. Симферополя, а также в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Задержаны пятеро подозреваемых. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Кроме того, обнаружены средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что задержанные якобы собирались устроить взрыв на городском рынке. Помимо этого они занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма. За подготовку теракта и хранение оружия им может грозить до 20 лет лишения свободы.