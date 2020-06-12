«Ангелы-хранители» России и «бренд русского мира»: что пишут российские СМИ о ЧВК «Вагнера»

Тема ЧВК «Вагнера» продолжает интересовать людей по всему миру — русских добровольцев обсуждают в соцсетях, о них пишут статьи в России и за рубежом и высказываются политики и общественные деятели. Западные СМИ, оставаясь верны своей антироссийской риторике, пытаются демонизировать бойцов ЧВК «Вагнера», в то время как в отечественных СМИ появляется все больше публикаций, в которых «вагнеровцев» называют героями.

Есть такая профессия

Писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин отметил в беседе с изданием «Век», что один только слух о появлении ЧВК «Вагнера» на поле боя способен лишить врага мужества и заставить отказаться от продолжения борьбы.

«Ибо «Вагнер» – это в первую очередь русский дух, сломить который еще никому не удалось в этом мире», — объявил Суконкин.

Нередко жертвуя собой, русские добровольцы спасли тысячи человеческих жизней. На Украине они сорвали планы карателей-националистов, предотвратив геноцид на Донбассе. В Сирии они сыграли важнейшую роль в разгроме террористов «Исламского государства» и спасли весь Ближний Восток.

«[Бойцы ЧВК «Вагнера»] не позволили пролиться большой крови. Поговаривают, что среди военных отставников считается престижным попасть в ЧВК «Вагнера», чтобы продолжить дело, которому была посвящена вся их жизнь, — рассказал Алексей Суконкин. — Дело это очень точно определил командир эскадрона в фильме «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Образ русского добровольца

Директор Музея Боевого Братства и руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров подчеркнул в беседе с ИА Rex, что русские добровольцы всегда и в любой стране в первую очередь защищают мирных людей.

«Русский доброволец — он всегда на стороне добра и готов противостоять любому злу. И ЧВК «Вагнера», которая стала образом русского добровольчества, продолжает эти традиции», — указал Владимиров.

В основе ЧВК «Вагнера» лежит идея борьбы со злом во всех его проявлениях, которая легко находит отклик в сердце каждого человека.

«Наши ребята не могут спокойно сидеть на месте, пока где-то происходит несправедливость. Это в нашем характере, в нашем менталитете, в нашей культуре. Мы хотим верить, что есть такая сила, которая победит всех плохих парней. И эта сила — ЧВК «Вагнера». В Америке рисуют суперменов, а нам героев рисовать не надо: они у нас есть и всегда были. И образ ЧВК «Вагнера», который пугает всех наших врагов, тому яркое подтверждение. Это герои, которые решают самые сложные задачи. Я очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем откроется информация о том, какие подвиги совершили эти люди для нашей родины», — сказал Герман Владимиров.

Ангелы-хранители России

Политолог Владимир Карасев считает, что ЧВК «Вагнера» успели стать частью российской культуры, и дали россиянам новый повод гордиться своей страной. Для русских добровольцев, нет невыполнимых задач, заявил он изданию «Совершенно секретно».

«Я знаю, что сейчас ЧВК «Вагнера» — это бренд русского мира, это уже часть нашей культуры. Я бы сравнил их с ангелами-хранителями нашей страны. Мы их не видим, но они сражаются с темными силами, — уверен Карасев. — Эти небольшие крохи информации о ЧВК «Вагнера» дают нам уверенность в том, что есть люди, которые могут решить любую проблему своей страны в любой точке мира. Надо защитить людей в Донбассе — защитили. Надо разгромить ИГИЛ — разгромили».

Герои нашего времени

Напомним, дискуссия о ЧВК «Вагнера» в СМИ началась после того как о российских бойцах с восхищением высказался писатель и журналист Сергей Минаев.

«Когда в жизнь вернулась настоящая кровь – война на Украине и большая международная политика, — появились люди, которые любят свое дело. Это вполне себе герои нашего времени», – заявил Минаев о сотрудниках ЧВК «Вагнера».

Его поддержали авторы российских военно-патриотических Telegram-каналов, которые подчеркнули важнейшую роль ЧВК «Вагнера» в победе над террористами ИГИЛ в Сирии, назвав главными чертами русских добровольцев «доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства и патриотизм».