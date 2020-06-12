На Украине создали "общественное движение" за объединение Церкви с раскольниками

На Украине создано общественное движение "Православное единство Украины" в рамках общественной организации "Духовно-религиозная перспектива Украины". Оргкомитет движения подготовил соответствующий меморандум, сообщает Религиозно-информационная служба Украины - проекта Украинского католического университета, как сказано на ее сайте.

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Целью "общественного движения" является слияние Церкви с раскольниками ради "общего блага". Меморандум изобилует политическими и антиправославными высказываниями. Например, что идет война России против Украины, каноническая УПЦ подчиняется России, борется с раскольниками, все верующие будто бы хотят уйти в раскол и т.д.

Самое интересное, что католики заверяют, что они жаждут объединения населения Украины "вокруг православных ценностей".

Как сообщало Накануне.RU, Украинский Институт внешнеполитических исследований в начале июня сообщил, что ЕС выделил грант на поиск возможности объединения украинских униатов и "православных" раскольников. Позже это объявили дезинформацией, хотя новость целый день провисела на сайте института.