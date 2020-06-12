В Тюмени новый очаг COVID-19 зарегистрирован среди лиц без определенного места жительства

В тюменском центре "Милосердие", находящемся на карантине, 16 человек заболели коронавирусом, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

Все заболевшие были доставлены в моноинфекционные госпитали. Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Они являются паллиативными больными и в настоящий момент находятся в реанимации. Еще два человека имеют хронические заболевания. Их состояние врачами оценивается как тяжелое.

У всех заболевших либо легкие симптомы, либо они отсутствуют – однако у большинства обширный спектр хронических патологий.

Все пациенты были осмотрены, определен круг контактных лиц, в с вязи с чем в обсерватор на базе "Градостроителя" было доставлено 66 человек – за ними установлено медицинское наблюдение.