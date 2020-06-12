17 Сентября 2020
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Владимир Путин, награждение (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин вручил награды "Герой Труда" и выразил уверенность что большинство россиян за изменения в Конституцию

Сегодня, в День России президент Владимир Путин золотые медали "Герой Труда РФ" . Церемония состоялась в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед началом церемонии в ознаменование государственного праздника – Дня России был поднят Государственный флаг Российской Федерации. Президент поздравил россиян с праздником, отметив, что родина – это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма.

Путин подчеркнул, что "светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

"Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - заявил он.

Владимир Путин, награждение(2020)|Фото: kremlin.ru

Золотые звезды Героев Труда из рук Владимира Путина получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Отметим, что звание Героя Труда установлено в 2013 году и присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

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Путин вручил награды "Герой Труда" и выразил уверенность что большинство россиян за изменения в Конституцию

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Теги: Владимир Путин, награждение, Герой Труда, День России



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