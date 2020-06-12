Смертность в Москве в мае в 1,5 раза превысила прошлогоднюю

В мае в Москве умерли 15,7 тыс. человек, что на 57%, или на 5,7 тыс., больше, чем в мае прошлого года. Такие данные обнародовал Департамент здравоохранения Москвы.

Это стало рекордным значением абсолютной смертности, превзойдя даже август 2010 года. Правда, относительная смертность тогда была все же выше, так как население Москвы было меньше.

Согласно данным департамента, из умерших в мае 2757 скончались от коронавируса, в том числе у 433 из них был отрицательный тест, но по результатам вскрытия было выявлено типичное для коронавируса поражение внутренних органов, поэтому он и был указан причиной смерти.

Еще 2503 человека умерли, имея коронавирус, но он не был основной причиной смерти. В 980 случаях он выступил "катализатором" обострения других заболеваний, преимущественно системы кровообращения.

В апреле рост смертности в Москве по сравнению с апрелем 2019 года составил почти 2 тыс. человек, из них 805 - от коронавируса, а 756 - с коронавирусом, но не от него.

Naked Science подсчитало, что в мае число тех, кто умер от коронавируса, увеличилось по сравнению с апрелем настолько же, насколько и число тех, кто умер с коронавирусом, но не от него. Издание считает это подозрительным и полагает, что часть смертей от коронавируса в мае записали в число тех, кто умер от других болезней. В то же время власти Москвы придерживаются рекомендаций ВОЗ, что люди с коронавирусной инфекцией могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев и такие случаи не должны считаться смертями от коронавируса. Однако это оставляет некоторое поле для произвола в указании причины смертности и статистическом учете.

Если сложить число всех умерших с положительным тестом на коронавирус, то за апрель и май в Москве таковых было 6821 человек. В западных странах так и поступают и их бы всех записали в жертвы коронавируса, подчеркивает издание и считает, что это было бы правильнее. В результате число смертей "от коронавируса" в Москве выросло бы в 1,9 раза - на 3,3 тыс. человек.

Возможно, основываясь именно на этом подходе, в западных СМИ пишут, что в Москве манипулируют со статистикой, занижая число смертей от коронавируса и летальность, которая намного ниже, чем в странах Запада.

Согласно данным столичного Депздрава, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2%. Если же учитывать все случаи, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием, то летальность будет 3,8%. Это "достаточно типичная коронавирусная летальность для западного мира, если там ведется широкое тестирование", отмечает Naked Science (чем больше тестов, тем ниже летальность за счет большого знаменателя дроби).

Однако это нет совсем так. Как мы писали ранее, в Испании и Великобритании относительный уровень тестирования такой же, как в России. Но летальность от коронавируса соответственно 10% и 14%. В США и Италии уровень тестирования лишь чуть ниже российского, но летальность там соответственно 5,5% и 14%. Это значительно больше московской летальности и тем более общероссийской.

Поэтому заявления российских властей, что они не занижают статистику по коронавирусу, можно признать правдой в том отношении, что даже при записи всех умерших с коронавирусом в смерти "от коронавируса" это все равно будет значительно меньше, чем в странах Запада. А искажения неизбежны и обусловлены спорностью самих рекомендаций ВОЗ.

Naked Science акцентирует внимание на том, что число смертей от коронавируса в Москве может быть в 1,9 раза выше официального, но обходит молчанием тот факт, что это все равно намного меньше, чем в "развитых странах".