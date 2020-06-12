17 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, торгующим продуктами питания. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ содержит 11 пунктов, среди которых требования к размещению торговых объектов и их территории, к организации водоснабжения и водоотведения, организации отопления, вентиляции, освещения, кондиционирования воздуха, требования к оборудованию, инвентарю, посуде, перевозке, приему, размещению и условиям хранения продуктов, условиям реализации, личной гигиене работников.

В частности, требуется наличие раковины для мытья рук в торговых палатках и киосках, а также наличие туалета поблизости от рабочего места. Вводится запрет на продажу продуктов, которые упали на пол. Запрещается взвешивать продукты без упаковки и переливать жидкие продукты из тары покупателя в общую магазинную посуду.

В объектах мелкорозничной торговли будет запрещено продавать арбузы, дыню или тыкву в разрезанном виде. Кроме того, под запрет попадает продажа яиц в отделах, которые реализуют не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению.

В магазинах продавцов обяжут соблюдать гигиенические требования по уровню шума и дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки, контейнеры.

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Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам и рынкам

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Теги: Роспотребнадзор, требования, продукты



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