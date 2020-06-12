В Рязанской области возбуждено уголовное дело из-за крушения самолета

Следователи Московского межрегионального СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело из-за крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ.

Установлено, что вчера вечером, примерно в 20.20, при выполнении авиахимических работ на территории Шиловского района, самолет Х-32 "Бекас" потерпел крушение. Пилот погиб.

Установлено, что пострадавший - владелец самолета имел и свидетельство пилота, и свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна, однако в день полета не уведомил в установленном порядке уполномоченные органы организации воздушного движения.

СКР опубликовал видеозапись с места крушения.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела", - прокомментировали в ведомстве.