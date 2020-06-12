Главный зауральский полицейский получил звание генерала

Руководитель главка МВД в Курганской области Дмитрий Свинов стал генералом.

Начальником УМВД России по Курганской области Свинов стал весной прошлого года. А 11 июня этого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Свинову звания генерал-майора полиции.

Указ №383 "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания" опубликован на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Свинов родился 17 декабря 1970 года в Туле, в 2001 году закончил юридический институт МВД России, службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции Кировского отделения милиции УВД Пролетарского района Тулы. Служил в уголовном розыске. Свинов женат, имеет двух детей.