Глава зауральского управления Роспотребнадзора заявил о введении в регионе обязательного масочного режима

Глава зауральского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов заявил о введении в регионе обязательного масочного режима.

Теперь маски обязательно носить в помещениях во всех общественных местах, а также в магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты.

"В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки", - отметил Хохлов.

Он напомнил, что с 15 июня в Курганской области смягчаются правила въезда на территорию региона.

"Приехать в Курганскую область, в том числе навестить пожилых родственников или на дачные участки, могут и жители других регионов. Однако они должны обязательно иметь справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее, чем за 48 часов до выезда. Кроме того, справка понадобится для въезда тем, кто имеет прописку на территории Курганской области, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области", - сказал Хохлов.

По его словам, средний возраст заболевших составляет 41 год.

"У 30 человек источник распространения не определен. Это говорит о том, что у нас идет и распространение местных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день протестировано более 40 тысяч жителей региона. 53% случаев являются бессимптомными, поэтому необходимо усилить масочный и перчаточный режим", - пояснил глава Роспотребнадзора.