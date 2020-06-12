Зеленский превратил власть в посмешище - экс-глава офиса Зеленского

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, который является другом детства президента Владимира Зеленского и который был уволен со своего поста в феврале, заявил, что рад, что уже не имеет отношения к тому хаосу, в который Зеленский "бросает страну". Об этом он написал в Facebook.

По его словам, они за полгода демократическим путем сконцентрировали всю полноту власти в стране, но Зеленский "превратил ее в посмешище". Украинский президент променял мечты об успешной стране со счастливыми людьми на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", которые им манипулируют.

Сейчас они с Зеленским уже вовсе не общаются.

Напомним, в октябре прошлого года живущий на Украине "убитый" российский публицист Аркадий Бабченко заявил, что при Зеленском Украина страна терпит репутационный крах и становится посмешищем.