Профессор-эколог: Уголовное дело может дойти и до губернатора Усса

Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска после разлива топлива из резервуара хранения, принадлежащего дочерней компании "Норильского никеля". Ринат Ахметчин подозревается в халатности. Ранее уже были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ им. Губкина Станислав Мещеряков в беседе с Накануне.RU заявил, что уголовное преследование может ожидать и губернатора региона Александра Усса.

"Из-за того, что было опоздание 2-3 дня, значит, на реках не успели поставить боны, а кинулись ставить боны на озере и, может быть, в устье речки, поэтому и разлилось на тысячи километров. Потому дело судебное может дойти и до губернатора, хотя пока дошло до мэра Норильска", - заявил эксперт (полный текст интервью можно прочитать по ссылке).

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. На совещании у президента Владимира Путина выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП.