В ОВД на Среднем Урале было обнаружено тело мертвого мужчины

ГУ МВД России по Свердловской области проводит служебную проверку по факту смерти мужчины 1966 года рождения в ОВД Ивделя. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, предположительно, мужчина совершил суицид.

Его тело было обнаружено сотрудниками дежурной части в 5.30, 11 июня в здании ОВД.

По предварительным сведениям, 10 июня, в 12.30 мужчина был задержан участковым в поселке Оус за мелкое хулиганство и доставлен в дежурную часть. Его поместили в соответствующее служебное помещение. В 18.30 он почувствовал себя плохо и сообщил об этом правоохранителям. Стражи порядка вызвали "скорую". Врачи доставили задержанного в районную больницу, после осмотра в госпитализации отказали.

Вернувшись в райотдел, мужчина попросил побыть в фойе здания, так как в его деревню общественный транспорт в тот поздний час уже не ходил. В 5.00 гражданин отправился в туалет на третьем этаже, но поскольку обратно не вернулся, дежурный отправился узнать, что случилось, и вскоре нашел его на лестничном пролете рядом с чердачным помещением без признаков жизни. Полицейский незамедлительно приступил к реанимационным действиям, а его коллеги вызвали бригаду медиков. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины. Внешних признаков криминала не обнаружено. Точную причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы.

По словам Горелых, сегодня, 11 июня, мужчина должен был в 11.00 явиться в районный суд в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении него по факту угрозы убийством бывшей сожительнице, которая обратилась за помощью в ОВД и написала заявление.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следственным отделом по городу Ивдель также проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.