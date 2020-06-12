17 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область вновь вошла в тройку-лидеров по суточному приросту COVID-19

Свердловская область вошла в тройку лидеров по суточному приросту заболевших коронавирусом. За минувший день на Среднем Урале было официально подтверждено еще 320 случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

203 человека - жители Екатеринбурга. Также диагноз был подтвержден у жителей Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.

Число заболевших сначала пандемии неуклонно приближается к девяти тысячам и в настоящий момент составляет 8826 случаев.

В настоящий момент у 81 пациента состояние тяжелое, 74 находятся в реанимации, 39 подключены к ИВЛ. Число пациентов, состояние здоровья которых оценивается как средней степени тяжести составляет 547. Остальные в удовлетворительном состоянии.

За день были выписаны 122 человека, всего 3912 пациента.

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Свердловская область вновь вошла в тройку-лидеров по суточному приросту COVID-19

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Теги: коронавирус, covid-19, новая сводка, заболевшие, выздоровевшие, умершие, статистика



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