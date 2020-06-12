В России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.
Москва - 1714
Московская область - 730
Свердловская область - 320
Санкт-Петербург - 274
Воронежская область - 227
Нижегородская область - 221
Ростовская область - 198
Красноярский край - 178
Республика Тыва - 176
Иркутская область - 151
Ханты-Мансийский АО - 150
Республика Коми - 125
Ямало-Ненецкий АО - 122
Саратовская область - 116
Волгоградская область - 114
Архангельская область - 112
Псковская область - 110
Орловская область - 109
Новосибирская область - 109
Пензенская область - 103
Тульская область - 100
Ивановская область - 98
Республика Дагестан - 95
Ульяновская область - 95
Калужская область - 94
Брянская область - 93
Приморский край - 93
Тверская область - 91
Челябинская область - 91
Республика Бурятия - 90
Омская область - 86
Ставропольский край - 84
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Краснодарский край - 80
Кабардино-Балкарская Республика - 79
Самарская область - 78
Чувашская Республика - 76
Забайкальский край - 76
Республика Саха (Якутия) - 76
Республика Башкортостан - 75
Пермский край - 72
Белгородская область - 70
Курская область - 70
Смоленская область - 70
Владимирская область - 66
Тамбовская область - 66
Алтайский край - 66
Хабаровский край - 65
Оренбургская область - 63
Республика Мордовия - 62
Липецкая область - 61
Кемеровская область - 61
Ярославская область - 60
Рязанская область - 58
Мурманская область - 58
Кировская область - 58
Камчатский край - 54
Ленинградская область - 52
Томская область - 51
Республика Татарстан - 49
Республика Марий Эл - 47
Новгородская область - 46
Астраханская область - 44
Амурская область - 41
Сахалинская область - 41
Костромская область - 38
Калининградская область - 38
Республика Адыгея - 38
Республика Северная Осетия - 37
Республика Хакасия - 37
Республика Ингушетия - 36
Магаданская область - 35
Вологодская область - 32
Республика Крым - 25
Удмуртская Республика - 22
Тюменская область - 22
Чеченская Республика - 21
Республика Калмыкия - 18
Республика Карелия - 17
Курганская область - 11
Республика Алтай - 8
Чукотский АО - 6
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 1
Севастополь - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.