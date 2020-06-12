В России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.

Москва - 1714

Московская область - 730

Свердловская область - 320

Санкт-Петербург - 274

Воронежская область - 227

Нижегородская область - 221

Ростовская область - 198

Красноярский край - 178

Республика Тыва - 176

Иркутская область - 151

Ханты-Мансийский АО - 150

Республика Коми - 125

Ямало-Ненецкий АО - 122

Саратовская область - 116

Волгоградская область - 114

Архангельская область - 112

Псковская область - 110

Орловская область - 109

Новосибирская область - 109

Пензенская область - 103

Тульская область - 100

Ивановская область - 98

Республика Дагестан - 95

Ульяновская область - 95

Калужская область - 94

Брянская область - 93

Приморский край - 93

Тверская область - 91

Челябинская область - 91

Республика Бурятия - 90

Омская область - 86

Ставропольский край - 84

Карачаево-Черкесская Республика - 80

Краснодарский край - 80

Кабардино-Балкарская Республика - 79

Самарская область - 78

Чувашская Республика - 76

Забайкальский край - 76

Республика Саха (Якутия) - 76

Республика Башкортостан - 75

Пермский край - 72

Белгородская область - 70

Курская область - 70

Смоленская область - 70

Владимирская область - 66

Тамбовская область - 66

Алтайский край - 66

Хабаровский край - 65

Оренбургская область - 63

Республика Мордовия - 62

Липецкая область - 61

Кемеровская область - 61

Ярославская область - 60

Рязанская область - 58

Мурманская область - 58

Кировская область - 58

Камчатский край - 54

Ленинградская область - 52

Томская область - 51

Республика Татарстан - 49

Республика Марий Эл - 47

Новгородская область - 46

Астраханская область - 44

Амурская область - 41

Сахалинская область - 41

Костромская область - 38

Калининградская область - 38

Республика Адыгея - 38

Республика Северная Осетия - 37

Республика Хакасия - 37

Республика Ингушетия - 36

Магаданская область - 35

Вологодская область - 32

Республика Крым - 25

Удмуртская Республика - 22

Тюменская область - 22

Чеченская Республика - 21

Республика Калмыкия - 18

Республика Карелия - 17

Курганская область - 11

Республика Алтай - 8

Чукотский АО - 6

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 1

Севастополь - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.