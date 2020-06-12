В России могут ввести "плавающие" ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в России могут ввести "плавающие" ограничительные меры из-за коронавируса.

Он отметил, что режимы ограничений могут быть разными, например, "жесткий карантин" или "плавающий" - когда ограничения, например, вводятся только на выходные дни. Также министр призвал россиян воздержаться от походов в гости, чтобы снизить риски заражения.

Отметим, что в некоторых регионах страны уже приступили к отмене режима самоизоляции. В Москве режим самоизоляции был отменен с 9 июня. На сегодняшний день там 1714 новых случаев COVID-19. Всего в регионах выявлено 8 987 новых случаев коронавируса.