17 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
детский лагерь (2016) | Фото: classtour-nn.ru

В Свердловской области могут перенести начало учебного года

В Свердловской области новый учебный год из-за переноса летней оздоровительной кампании может начаться с опозданием на две недели. Об этом накануне во время брифинга сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, с 15 июня начнут открываться детские лагеря в тех муниципалитетах, где риски заразиться коронавирусом минимальны. В Екатеринбурге они будут доступны только с 1 июля. работать детские летние лагеря будут по обсервационному, закрытому принципу. После заезда дети и персонал не смогут покидать территорию учреждения.

Навещать детей в загородных лагерях родители также не смогут.

"Мы сделаем двухнедельные режимы и постараемся всех тех, кто нуждается в оздоровлении, в лагеря включить. Для этого период отдыха будет продлен до сентября. Разрешим это сделать без вреда учебному процессу. Думаю, что две недели не так страшно", ‒ заявил Павел Креков.

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В Свердловской области могут перенести начало учебного года

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Теги: детский лагерь, отдых, учебный год



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