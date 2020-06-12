17 Сентября 2020
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Андрей Пирожков, акция за открытие ТЦ (2020) | Фото: Накануне.RU

Под крышей дома твоего: депутат в разодранной одежде призвал Куйвашева открыть ТЦ

В Екатеринбурге в связи с пандемией коронавируса продолжают оставаться закрытыми торговые центры. Хотя несколько дней назад уже были открыты магазины с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м, но крупнейшие торговые площадки по решению губернатора Евгения Куйвашева пока остаются "под запретом".

Между тем многие жители пишут в Instagram главы региона и просят вернуть им ТЦ. В основном такие записи оставляют те, кто в них трудоустроен, так как далеко не всем из них работодатели платят зарплату во время карантина. В связи с этим депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков решил провести акцию.

Как передает с места событий корреспондент Накануне.RU, политик вышел к зданию правительства Свердловской области с остросоциальным плакатом. При этом Пирожков совершил креативный ход: на нем была почти полностью разодранная кофта.

Текст плаката гласит: "100 тысяч человек не могут выйти на работу. 1 млн человек не может купить летнюю одежду. Откройте торговые центры".

Андрей Пирожков, депутат, протест, магазины одежды(2020)|Фото: Накануне.RU

В комментарии нашему СМИ народный избранник прокомментировал смысл акции.

"Все написано на самом плакате! Мне кажется, что многие ограничительные меры, которые были приняты, не доказали свою эффективность. Наши проблемы не ограничиваются коронавирусом. Ко мне постоянно обращаются люди, которые ждут отложенной плановой операции, жалуются на работодателей, жалуются на арендаторов. Я им говорю, что на данный момент, к сожалению, все стоит на "паузе"... К счастью мы уже на пути смягчения карантинных мер. Мне кажется, что следующим логичным шагом должно быть открытие торговых центров. Это важно как для людей работающих в них, так и для всей области. Поздравляю всех с Днем России и прошу руководство Свердловской области открыть торговые центры!" - заключил Пирожков.

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Под крышей дома твоего: депутат в разодранной одежде призвал Куйвашева открыть ТЦ

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Теги: Андрей Пирожков, депутат, протест, магазины одежды, торговые центры



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