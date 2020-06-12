17 Сентября 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

ВОЗ не имеет претензий к России из-за статистики смертей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к статистике смертности от последствий заражения коронавирусом в РФ. Об этом в интервью Business FM заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что директор программы ВОЗ по ЧС доктор Майкл Райан не статик и не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто высказал свое мнение.

"Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", - заявила она.

По словам Мелиты Вуйнович, в России действительно низкая статистика смертности, однако большое количество проводимых тестов позволяет РФ хорошо понимать, что происходит с эпидемией.

"РФ делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, большое количество случаев заболевания коронавирусом в России является результатом использования "максимально возможного количества тестов на коронавирус", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом низкий уровень смертности он объяснил "эффективным" здравоохранением. Пресс-секретарь президента в интервью CNN отверг предположения о том, что в стране "манипулируют" со статистикой по COVID-19. Он также отметил, что глава государства Владимир Путин не думает о рейтингах при принятии решений.

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ВОЗ не имеет претензий к России из-за статистики смертей от коронавируса

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Теги: коронавирус, пневмония, всемирная организация здравоохранения



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