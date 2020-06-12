В Крыму планируют наладить водоснабжение из дополнительных источников

В Крыму запустили 72 километра новых трубопроводов, проложенных компанией «Мегалайн». Также в скором времени Ивановский водозабор обеспечит Симферополь дополнительными ресурсами чистой воды.

Местные власти сообщают, что после строительства Ивановского водозабора крымская столица сможет получать 20 тысяч кубометров воды в сутки. Еще 25 тысяч кубометров Вилинский водозабор сможет подавать на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу. На данный момент потребность в воде закрывают три водохранилища: Аянское, Партизанское и Симферопольское.

Пресная вода – для Крыма вопрос острый, и именно поэтому любые проекты, касающиеся водоснабжения и водоотведения вызывают у населения надежду и оптимизм. В мае был завершен масштабный проект от ООО «Мегалайн» на территории Ленинского района.

«Это 72 км трубопроводов, которые идут от Керченского водохранилища через станционный блок очистки воды в сторону сел Песочное и Марьевка», - рассказал представитель компании Олег Попов.

Строительство запустили в сентябре 2017, однако в силу форс-мажорных обстоятельств пришлось перенести срок завершения с декабря 2019 на май 2020. Весной проект успешно сдали. Это позволило стабилизировать водоснабжение всего Ленинского района.

К сожалению, несмотря на то, что некоторые части региона получают масштабное финансирование в течение 6 лет, ряд проектов до сих пор не закончены. Такая ситуация складывается из-за высокого уровня коррупции на полуострове.

Но даже в таких условиях в Крыму ищут выходы. Специалисты из Крымского федерального университета и компании «Энергостальпроект» разрабатывают новые способы добычи пресной воды из подруслового стока рек. Учёные считают, что это поможет стабилизировать ситуацию с водоснабжением. На данный момент солидный объем воды уходит в море, и это соизмеримо с запасами, аккумулирующимися в водохранилищах естественного стока. На разработку и реализацию проекта может уйти до двух лет.