Михаила Ефремова доставили домой после пяти часов допроса

Актера Михаила Ефремова сотрудники ФСИН доставили домой после почти пятичасового допроса, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Актер, находящийся под домашним арестом, был доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве для получения дополнительной информации о ДТП, виновником которого он стал.

Ранее стало известно, что полиция возбудила еще одно уголовное дело в рамках расследования резонансного ДТП. Речь идет о сбыте наркотиков. Как сообщают Интерфак с ссылкой на пресс-службу московского управления полиции, актер по этому делу остался в статусе свидетеля.