Сергей Собянин: "Специалисты говорят, что массовая вакцинация возможна только ближе к Новому году"

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил вероятность того, что вакцинация от COVID-19 может начаться только к зиме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Коллеги уже говорят о том, что первые партии могут появиться в августе, сентябре, октябре, но специалисты говорят, что массовая вакцинация возможна только ближе уже к Новому году, к зиме и так далее", - поясним мэр столицы.

При этом Сергей Собянин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса, но не забыл отметить, что для массовой вакцинации необходимо нарастить производство до 1 млн доз.