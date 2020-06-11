16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Александр Высокинский: "В Екатеринбурге разрабатывается система отчетности, исключающая дублирование данных по коронавирусу"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о разработке и последующем внедрении новой системы отчетности, которая будет исключать дублирования данных по заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в прямом эфире интернет-портала E1.RU.

По словам градоначальника, высокие показатели заразившихся COVID-19, которые фиксируются в регионе в последнее время, могут быть напрямую связаны с дублированием статистических данных. Однако новая система, может помочь избежать путаницы.

"Есть случаи, когда человек пришел в поликлинику, его записали с положительным диагнозом на COVID, и поликлиника обязана отчитаться. Потом человек попадает в больницу - отчитывается больница, есть случаи двойного счета. Мы сейчас вместе с Министерством здравоохранения Свердловской области отстраиваем систему отчетности, чтобы двойных, тройных случаев не допускать. Делаем это с Роспотребнадзором", - сказал Александр Высокинский.

На данный момент в Свердловской области зафиксировано 8 тыс. 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть зараженных приходится именно на уральскую столицу. К примеру, сегодня, из 312 заболевших, на Екатеринбург пришлось - 190.

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Александр Высокинский: "В Екатеринбурге разрабатывается система отчетности, исключающая дублирование данных по коронавирусу"

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Теги: коронавирус, система отчетности, Екатеринубрг, Александр высокинский



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