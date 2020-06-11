Владимир Путин поручил определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ для выпускников

По поручению президента России Владимира Путина, Минпросвещение совместно с Роспотребнадзором и властями регионов страны до 1 декабря 2020 г. определят дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года", - сообщается в документе.