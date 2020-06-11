Челябинская область продлила режим повышенной готовности до конца месяца

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил в регионе режим повышенной готовности до конца месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Согласно подписанному распоряжению, в регионе также запрещены массовые мероприятия и ограничена работа ряда объектов. При этом, до 30 июня возможно частичное снятие ограничений.

Так, для учеников спортивных школ возобновляются занятия на открытом воздухе, а с 15 июня возможно открытие санаториев, работающих на основе медицинской лицензии.