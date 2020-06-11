Норильский суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске

По уголовному делу о разливе топлива в Норильске арестован ранее задержанный главный инженер норильской ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-секретаря Красноярского краевого суда Оксану Веселову. По ее словам, Юрий Кузнецов заключен под стражу до 31 июля.

Ранее мы сообщали, что Норильский суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива. Ему вменяют статью о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

Вместе с Юрием Кузнецовым также были задержаны главный инженер Алексей Степанов и начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.