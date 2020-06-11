Правительство ЯНАО продлило режим самоизоляции до 21 июня включительно

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление о продлении режима самоизоляции в регионе до 21 июня включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Действия региона по локализации очагов коронавируса на месторождениях и производственных объектах дали результат., - заявила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. - Последние 10 дней среди вахтовых работников фиксируется незначительный прирост заболеваемости. А в населенных пунктах инфекция еще циркулирует. Это закономерно и связано с тем, что в городах и посёлках плотность населения выше, а сама эпидемиологическая цепочка шире и выстроена по-другому, нежели в закрытых пространствах на производстве. Заболевают сейчас в наших населенных пунктах в основном контактные: члены семей, друзья, коллеги. Крупных коллективных очагов мы не фиксируем. Для того чтобы эти циклы циркуляции вируса завершились в населённых пунктах, нужно время".

Жителям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет до сих пор разрешает выходить из дома только в случае обращения за экстренной помощью. При выходе на улицу необходимо надевать маску и сохранять полутораметровую дистанцию между людьми. Последнее касается также и остальных жителей округа.

"Мы видим, что распространение инфекции по территории Ямала идет неравномерно. Где-то ситуация спокойная или стабилизируется. При этом остаются города, в которых новые случаи фиксируются каждый день. Чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все прежние меры и правила", - пояснила Татьяна Бучкова

Также в Новом Уренгое, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.