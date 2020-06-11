16 Сентября 2020
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Общество В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Безработные россияне получат от государства дополнительную финансовую поддержку

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении дополнительной государственной поддержке безработным гражданам РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе кабмина. В том числе, возможность получить пособие по безработице продлевается на три месяца, но только для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Минимальное пособие по безработице за май - июль увеличено до 4 тыс. 500 рублей. Также был расширено число семей с детьми, получающих вместе с пособием выплату на каждого ребенка в размере 3 тыс. руб. на период июнь-август. Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта и официально признанных безработными, предусмотрена выплата в максимальном размере – 12 тыс. 130 руб.

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Безработные россияне получат от государства дополнительную финансовую поддержку

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Теги: Безработные, господдержка, Михаил Мишустин



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