Безработные россияне получат от государства дополнительную финансовую поддержку

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении дополнительной государственной поддержке безработным гражданам РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе кабмина. В том числе, возможность получить пособие по безработице продлевается на три месяца, но только для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Минимальное пособие по безработице за май - июль увеличено до 4 тыс. 500 рублей. Также был расширено число семей с детьми, получающих вместе с пособием выплату на каждого ребенка в размере 3 тыс. руб. на период июнь-август. Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта и официально признанных безработными, предусмотрена выплата в максимальном размере – 12 тыс. 130 руб.