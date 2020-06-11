12 глав государств подтвердили участие в параде Победы - Лавров

12 глав государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 24 июня. В основном это представители стран СНГ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании президента с членами Совета безопасности России.

Владимир Путин попросил обеспечить полную безопасность иностранных гостей, которые прибудут на торжества.

Также президент выслушал доклад министра обороны о подготовке парада в Москве. По словам Сергея Шойгу, подготовка идет в строгом соответствии с графиком, "к параду все готово". Участников парада ежедневно тестируют и проверяют на наличие симптомов коронавируса.

Шойгу пообещал, что на Красной площади можно будет увидеть много новой техники, которая будет в скором времени поступать на вооружение. В параде примут участие 75 воздушных судов, а также историческая военная техника – танки Т-34, участвовавшие в Великой отечественной войне.