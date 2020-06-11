16 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин, парад победы (2019) | Фото: kremlin.ru

12 глав государств подтвердили участие в параде Победы - Лавров

12 глав государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 24 июня. В основном это представители стран СНГ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании президента с членами Совета безопасности России.

Владимир Путин попросил обеспечить полную безопасность иностранных гостей, которые прибудут на торжества.

Также президент выслушал доклад министра обороны о подготовке парада в Москве. По словам Сергея Шойгу, подготовка идет в строгом соответствии с графиком, "к параду все готово". Участников парада ежедневно тестируют и проверяют на наличие симптомов коронавируса.

Шойгу пообещал, что на Красной площади можно будет увидеть много новой техники, которая будет в скором времени поступать на вооружение. В параде примут участие 75 воздушных судов, а также историческая военная техника – танки Т-34, участвовавшие в Великой отечественной войне.

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12 глав государств подтвердили участие в параде Победы - Лавров

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Теги: владимир путин, парад победы, сергей лавров



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Развитие сюжета:

Ранее 15.06.2020 14:06 Мск Эммануэль Макрон не приедет в Москву на парад Победы 24 июня

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