Данные москвичей из электронных пропусков власти "публично удалят"

Персональные данные москвичей, которые использовались для оформления электронных пропусков, будут "публично удалены" властями, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Однако удалять информацию начнут после того, как закроются судебные дела, касающиеся работы пропускной системы.

"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы", — сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что будут уничтожены данные социального мониторинга. "Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", - заметил мэр в интервью ТАСС.