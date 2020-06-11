16 Сентября 2020
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Общество Челябинская область Пермский край
Листовая рессора, изобретение, суд, Прикамье (2020) | Фото: Марат Азильгареев

"После вхождения в ОМК платить почти перестали". Изобретатели проиграли суд пермским металлургам

В Челябинске суд рассмотрел апелляцию двух изобретателей, которые требовали от Чусовского металлургического завода (входит в Объединённую металлургическую компанию) честно платить им за использование придуманной им рессоры для автомобиля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, контракт с заводом группа из 11 изобретателей заключила ещё в 2003 г. По соглашению, им должны были платить 15% от экономического эффекта использования рессоры, однако в реальности суммы были куда меньше. В суде два истца пытались добиться от завода выплаты разницы между оговоренной и фактической суммами за последние три года. Сначала им не удалось этого добавиться в Чусовском городском суде, позже – в Пермском краевом. Сегодня апелляцию рассмотрел Седьмой кассационный суд в Челябинске.

"Суд нам отказал. Мы будем обжаловать решение в Верховном суде", - рассказал Накануне.RU сын одного из истцов-изобретателей Марат Азильгареев.

Сам истец Халит Азильгареев заявлял Накануне.RU, что во времена прошлого руководства завода – когда тот ещё не входил в ОМК – по патенту платили исправно.

"Изначально платили столько, сколько полагается. Позже стали уменьшать выплаты. В 2015 г., например, за квартал заплатили 4 тыс. руб., то есть по 1 тыс. в месяц. При экономическом эффекте в 20 млн руб./месяц. Мы обратились, спросили, в чём дело? Нам сказали, что рессора убыточная", - сказал Азильгареев-старший.

Листовая рессора, изобретение, суд, Прикамье(2020)|Фото: Марат Азильгареев

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"После вхождения в ОМК платить почти перестали". Изобретатели проиграли суд пермским металлургам

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Теги: листовая рессора, Чусовской металлургический завод, иск, патент, суд



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Ранее 08.06.2020 13:30 Мск Изобретатели рессоры для автомобиля судятся с прикамским заводом группы ОМК из-за денег

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