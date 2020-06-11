16 Сентября 2020
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Ремонт дорог, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идёт с опережением графика

В Нижневартовске из-за установившегося тепла подрядчики с опережением сроков работают в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ("БКАД"). Подрядные организации исполняют контракты с опережением сроков. Работы идут на 11 из 17 запланированных на этот год участках. На пяти из них уже укладывается асфальтобетон, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ход работ оценил глава столицы Самотлора Василий Тихонов. Он побывал на трёх участках дорог: улицах Нефтяников (участок дороги от Интернациональной до Спортивной), Маршала Жукова (участок от Омской до Ленина), Ленина (участок от проспекта Победы до Кузоваткина).

На улице Нефтяников ремонтные работы завершены. Проведена подготовка дорожного полотна, устройство асфальтобетонного покрытия с заездами, разметка термопластиком. Сейчас подрядчик делает пандусы на тротуарах. На отрезке дороги по улице Маршала Жукова на данный момент производятся работы по фрезеровке старого слоя асфальта. По улице Ленина завершается укладка нижнего слоя дорожного полотна. После этого положат верхний слой и нанесут разметку. По условиям контрактов, подрядчик берет на себя гарантийные обязательства на четыре года с момента сдачи объекта (один год разметку). В случае, если позднее возникнут нарекания к качеству асфальтобетонного покрытия, подрядчик обязан их исправлять. Муниципалитет не будет выделять денежные средства на ремонт этих дорог.

"В сравнении с прошлым годом, реализация национального проекта "БКАД" идет оперативно. Это естественно, ведь с прошлого года мы наладили взаимодействие с подрядными организациями. Очень важно, что и заказчик в лице муниципалитета, и исполнитель в лице подрядчиков слышат друг друга и жителей города", - сказал Тихонов.

Ремонт дорог, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Ремонт дорог, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Ремонт дорог, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Очень важную роль в реализации национального проекта играет контроль, который осуществляется членами общественной палаты города. Они помогают подрядчикам учесть и устранить недостатки дорожного полотна. Благодаря этому контролю возможно делать дороги такими, какими их хотят видеть жители нашего города. Ни одна приемка работ не обходится без участия общественников.

Глава города отметил, что важным фактором успешной реализации БКАД является то, что подрядчики, работающие над ремонтом дорог, – нижневартовские компании.

"В рамках реализации национального проекта для ремонта дорог используется щебёночно-мастичный асфальтобетон, дорожная разметка наносится с использованием термопластика. По отзывам специалистов и по опыту прошлого года можно говорить, что эти технологии полностью оправдывают себя и позволяют обеспечить долговечность дорожного покрытия", - сказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

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В Нижневартовске ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идёт с опережением графика

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Теги: Безопасные и качественные автомобильные дороги, Нижневартовск, Василий Тихонов, Максим Коротаев



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