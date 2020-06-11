В Челябинске неизвестные подожгли двух бездомных, один погиб

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ночью 10 июня неизвестные подожгли двух бездомных. Происшествие произошло неподалеку от одного из домов в Калининском районе. Один мужчина скончался, у него были обширные ожоги тела.

Второго мужчину доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести.

"В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в региональном СК.