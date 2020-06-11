16 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область За рубежом
флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Во Франции увидели множество перспектив для сотрудничества со Свердловской областью

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и компании, входящие в состав Франко-российской торгово-промышленной палаты, обсудили перспективы развития французского бизнеса в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, онлайн-диалог состоялся в рамках открытия нового комитета по региональному сотрудничеству.

"В прошлом году благодаря активному содействию Франко-российской ТПП на "Иннопроме" впервые был представлен Национальный павильон Франции, где нам удалось познакомиться с достижениями французских промышленных инновационных компаний. В лице Франко-российской ТПП мы видим надежного партнера в части взаимного представления интересов и потенциала нашего региона и французского делового сообщества. Кроме этого, особая экономическая зона "Титановая долина" взаимодействует с рядом французских компаний по вопросу реализации совместных инвестпроектов, в том числе, возможной локализации мощностей французских предприятий на территории региона", - заявил Алексей Орлов.

Алексей Орлов, пресс-конференция(2019)|Фото: Накануне.RU

Сопредседатель комитета по региональному сотрудничеству Франко-российской ТПП, директор офиса международных связей Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков отметил, что Свердловская область входит в число передовых регионов по инвестиционной привлекательности: в частности, субъект одним из первых в России полностью внедрил инвестстандарт. По его словам, регион хорошо знают за границей, он имеет большой опыт работы с иностранными инвесторами и здесь всегда уделяется большое внимание подготовке кадров.

Вице-президент Франко-российской ТПП Реми Поль отметил, что Средний Урал является одним из приоритетных направлений сотрудничества. А генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье добавил, что страна видит множество перспектив для сотрудничества с областью, в том числе в сферах "зеленых технологий", транспорта, электроэнергетики и фармацевтики.

О поддержке бизнеса на Среднем Урале, направленной на преодоление последствий ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. По ее словам, в настоящий момент в регионе внедрен комплекс мер по поддержке бизнеса на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

Заместитель министра международных связей Свердловской области Вячеслав Ярин подчеркнул, что для французских предприятий на Урале создана хорошая инфраструктура, в том числе для развития деловых связей. Регион рассматривает возможности развития диалога с Францией, встраивания в платформу Трианонского диалога, укрепления научного и межвузовского сотрудничества.

В настоящее время французский бизнес в области представлен компаниями Danone, Saint Gobain, Schneider Electric, Safran и другими.

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Во Франции увидели множество перспектив для сотрудничества со Свердловской областью

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Теги: Франция, сотрудничество, Свердловская область, перспективы



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