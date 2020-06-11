16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Правый сектор подозреваемый (2017) | Фото: Следственный комитет России

Известному одесскому "правосеку" вручили подозрение в умышленном убийстве

Бывшему руководителю одесского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) Сергею Стерненко СБУ сегодня вручила подозрение в умышленном убийстве.

Накануне.RU писало о том, что 24 мая 2018 года Стерненко зарезал бывшего десантника и ранил его товарища, причем вначале он оборонялся, а затем совершил умышленное убийство, догнав убегавшего.

СБУ подтвердила то, о чем мы писали два года назад. Также Стерненко обвиняется в незаконном ношении холодного оружия. По предъявленным статьям УК ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Юрист и бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов заявил, что убийство было совершено с особой жесткостью и он будет стараться, чтобы Стерненко получил пожизненное заключение. Впрочем, в осуждение на Украине "прасовеска" даже на несколько лет тюрьмы верится с трудом.

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Известному одесскому "правосеку" вручили подозрение в умышленном убийстве

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Теги: Украина, убийство



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