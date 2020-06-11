Бюджет Москвы оплатит компаниям тестирование сотрудников на антитела к корнавирусу

Московским компаниям, организовавшим тестирование сотрудников на антитела к коронавирусу, оплатят расходы на эту процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальной политике Анастасия Ракова.

"Московские организации смогут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу, поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города. Пройти тестирование работники смогут как в поликлинике, так и на месте работы с помощью выездной бригады", - сообщила Ракова. Лаборатории в проекте будут участвовать как государственные, так и частные.

Результаты исследования на антитела к коронавирусу будут доступны в электронных медкартах сотрудников в течение трех дней.

Заместительница мэра также рассказала, что две недели назад тестирование на наличие антител город сделал бесплатным для всех москвичей, и за это время услугой воспользовались 165 тыс. человек.