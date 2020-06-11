Олег Кувшинников вручил награды вологжанам

Накануне Дня России в Вологде торжественно чествовали вологжан, удостоенных государственных наград и наград Вологодской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Медали, знаки отличия, благодарности и почетные грамоты, а также ценные подарки вручил губернатор области Олег Кувшинников. Награды получили два десятка вологжан, из них трое - за спасение жизней.

«Этот день особенный для каждого жителя области, так как церемонию проводим в преддверии государственного праздника – Дня России. Он символизирует национальное единение, любовь и уважение к нашей Родине. Хочу пожелать в этот день всем нам с достоинством пережить трудности и стать сильнее и увереннее, – обратился к собравшимся Олег Кувшинников. – Сегодня от имени Президента России мне доверено вручить государственные награды Российской Федерации и награды Вологодской области лучшим людям Вологодчины. В этот день мы награждаем тех, кто проявил себя как высокий профессионал своего дела, кто вкладывает силы, чтобы сделать жизнь земляков лучше и достойнее».

За спасение утопающей ценным подарком от имени губернатора Вологодской области награжден сотрудник подразделения Росгвардии. В конце мая, возвращаясь с работы, мужчина спас тонувшую женщину из реки Вологды. Тогда за самоотверженный поступок губернатор поблагодарил полицейского по телефону, сегодня сделал это в его присутствии.

Подобной же наградой отмечен и Алексей Голицын, вместе с товарищем полицейский вывел из горящей бани женщину с двумя детьми. Медаль «За спасение погибавших» вручена Сергею Каргину, который в настоящее время возглавляет одно из поселений Грязовецкого района. Вместе с товарищами в ноябре 2018 года мужчина вытащил из обледенелого пруда 8-летнего мальчика, реанимировал ребенка и доставил в больницу.

Церемония награждения прошла в доме губернатора с соблюдением мер предосторожности: масочного режима и социального дистанцирования.

«После снятия первой волны ограничений, мы впервые собрались здесь, чтобы поприветствовать лучших людей Вологодчины. Вы лучшие из лучших в своих профессиях, отдаете избранному делу энергию и силы, вкладываете душу и показываете результаты, которыми гордится не только Вологодчина, но и вся страна. Низкий вам поклон за труд, самоотдачу, вклад в социально-экономическое развитие региона. Мы преодолеем все трудности, станем еще сильнее, закаленнее и будем двигаться вперед для достижения задач, которые ставит перед нами высшее руководство страны», – сказал глава региона.

Нескольким вологжанам присуждены почетные звания в различных сферах деятельности. В частности, на Вологодчине стало заслуженных артистов, работников сельского хозяйства, химиков, трое жителей области отмечены медалями «За заслуги перед Отечеством».