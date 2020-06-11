Ефремова вновь доставили на допрос

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве.

Как сообщает "Интерфакс", планируется получить дополнительную информацию о ДТП, виновником которого он стал.

Ранее стало известно, что полиция возбудила еще одно уголовное дело в рамках расследования резонансного ДТП. Речь идет о сбыте наркотиков.

О том, что в анализах Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков — каннабиноидов и кокаина, — ранее сообщали СМИ. 10 июня московская прокуратура официально подтвердила это.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

В полиции опровергли информацию о том, что актер в момент ДТП находился в автомобиле не один.