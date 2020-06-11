В Чусовом утонул ребенок, пытавшийся достать из воды сланец

В Чусовском городском округе местная прокуратура организовала проверку причин и условий гибели несовершеннолетнего в реке Чусовой в поселке Шипичиха. Мальчик утонул, пытаясь поймать слетевший с ноги резиновый сланец.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, у ребенка с ноги слетел резиновый сланец, когда он играл на берегу реки и мелководье. Пытаясь поймать обувь, мальчик не рассчитал глубину, зашел слишком глубоко и начал тонуть. Мужчина, находившийся недалеко от места происшествия, бросился на помощь к утопающему, вынес ребенка из воды и принял меры по оказанию первой медицинской помощи, однако спасти мальчика не удалось.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка полноты реализации полномочий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органами местного самоуправления, полиции.