Банки предложили блокировать сомнительные операции без ответа клиента

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь, пишет РБК.

Согласно действующему закону, регулятор обязан повторять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочих суток.

Однако, как отмечается, за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества.

В 2018 году сообщалось, что службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов, осуществивших передов до 1 тыс. руб., предоставить документы, подтверждающие экономический смысл перевода и происхождение денежных средств. В случае отказа, банк блокирует карту. О проблеме сообщили клиенты "Сбербанка", "Бинбанка", банка "Тинькофф".

В Сбербанке пояснили, что работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если он подтвердил операцию, то она будет проведена.