Пермский пороховой завод заплатит матери погибшего рабочего компенсацию за смерть сына

Мать погибшего работника Пермского порохового завода получит от предприятия компенсацию за смерть сына, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Летом 2019 г. электрогазосварщик и слесари-ремонтники получили задание от мастера по ремонту технологического оборудования. Без ответственного за проведение огневых работ мастера электрогазосварщик незаконно начал резать трубу с помощью аппарата электродуговой сварки. Во время резки произошёл взрыв. Пострадали восемь человек, в том числе впоследствии умерший сын истицы.

Мать погибшего требовала компенсацию в 5 млн руб., однако Кировский райсуд Перми решил, что выплата должна составить 1 млн руб. Краевой суд оставил решение без изменений.