16 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
коллаж, теневая экономика, серая зона, рубль (2018) | Фото: Накануне.RU

ЦБ: Предприятия Свердловской области теряют интерес к кредитным каникулам

Свердловские предприниматели стали реже обращаться за кредитными каникулами. Объем заявок только за неделю сократился на 7%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, с 20 марта по 3 июня 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса Свердловской области подали в банки 2523 заявки на кредитные каникулы. Из них за последнюю неделю поступило 63 обращения, что на 7% меньше, чем за предыдущую, и в восмеь раз меньше, чем две недели назад.

"Эта тенденция совпадает с общероссийской и свидетельствует о постепенном снижении потребности бизнеса в такой форме поддержки. Объем реструктурированного кредитного портфеля предприятий МСП в Свердловской области достиг 3,8 млрд руб. Уровень одобрения остается высоким - порядка 75% от рассмотренных обращений", - говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, с 8 апреля 2020 года предприятия из списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей имеют право обратиться за беспроцентным кредитом на зарплату сотрудникам. Срок, на который МСП могут оформить кредит, не превышает полгода. Максимальный размер кредита тоже ограничен, он зависит от списочной численности сотрудников компании.

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ЦБ: Предприятия Свердловской области теряют интерес к кредитным каникулам

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Теги: кредитные каникулы, Банк России



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