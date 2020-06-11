16 Сентября 2020
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, встреча с жителями Чемодановки (2019) | Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza

Владимир Путин одобрил выдвижение пензенского губернатора Белозерцева на новый срок

Владимир Путин в четверг, 11 июня, провел видеовстречу с главой Пензенской области Иваном Белозерцевым. Губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом, помощи гражданам и бизнесу, а также об экономическом положении области. А в конце доклада попросил поддержать его кандидатуру при выдвижении на новый губернаторский срок.

По данным Белозерцева, в регионе не прекращали работу во время ограничений оборонные предприятия и аграрный сектор – эти отрасли имеют ключевое значения для экономики области. Губернатор сообщил, что в прошлом году темпы роста АПК были лучшими в ПФО и шестыми в стране, рост промышленности – лучший в ПФО.

Белозерцев несколько раз подчеркнул, что многие проблемы решаются благодаря федеральному бюджету. Он попросил деньги на строительство поликлиники и приемного отделения областной больницы. Путин этот пункт одобрил.

Губернатор затем похвалился, что в последние годы динамика развития региона положительная и попросил поддержать его на выборах. Он при этом не стал отрицать, что есть проблемы с демографией, с доходами населения.

"Вы предусмотрительно перечислили проблемы, мне вроде и добавить нечего", - ухмыльнулся Путин. Тем не менее, он указал на долговую нагрузку: "Над этим надо работать, нужно уходить от этого". Президент похвалил регион за рост с/х производства. Путин улыбнулся по поводу инвестпроекта по строительству завода по производству кошерной продукции: "Это кто у вас там такой? На экспорт будете производить?".

"Вы имеете полное моральное право претендовать на место главы региона. Но нужно доказывать это, предъявлять людям результаты и говорить о том, что не удалось сделать", - сказал Путин.

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Владимир Путин одобрил выдвижение пензенского губернатора Белозерцева на новый срок

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Теги: иван белозерцев, владимир путин, пензенская область, переназначение



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