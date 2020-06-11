В Свердловской области на День России испортится погода: ожидаются грозы с градом

В Свердловской области на День России ожидается значительное ухудшение погоды.

По данным синоптиков, завтра, 12 июня, на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, грозы и град. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с этим жителей просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В частности, во время непогоды рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе.

О каких-либо происшествиях и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101, либо единому номеру вызова экстренных служб 112.