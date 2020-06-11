«Росбалт» раскрыл, за кого на самом деле воюет ЧВК «Вагнер» в Ливии

Информационное агентство «Росбалт» опубликовало сенсационную статью, в которой говорится что бойцы ЧВК «Вагнер» поддерживают силы ПНС Ливии.

«Росбалт» раскрыл правду о деятельности частной военной компании «Вагнер». Издание опубликовало статью с комментарием постоянного колумниста «Радио Свободы», эксперта «Новой Газеты», военного обозревателя Павла Фельгенгауэра. В статье вскрылась сенсация, на самом деле, ЧВК «Вагнер» воюет за Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, а фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, очевидно, поддерживает Турция.

В четверг, 11 июня, на сайте российского информационного агентства «Росбалт» появилась новость под названием «Кремль хотел бы уже избавится от Хафтара». Автор статьи Александр Желенин проинтервьюировал независимого эксперта таких либеральных изданий, как «Новая Газета» и «Эхо Москвы» Павла Фельгенгауэра. Из их беседы следует, что бойцы ЧВК «Вагнер», действительно, присутствуют на территории североафриканского государства. Однако выступает частная военная компания отнюдь не на стороне Восточного Правительства Ливии и сил ЛНА, как об этом ранее писали в СМИ.

По словам журналиста Росбалта, подкрепленным комментарием Фельгенгауэра, сотрудники ЧВК «Вагнер» воюют на стороне премьер-министра Файеза Сарраджа, который возглавляет Правительство национального согласия.

Неверная оценка распределения сил в Ливии и множество сообщений о присутствии ЧВК в Ливии, на стороне Хафтара, неоднократно публиковалась в западной и отечественной прессе. Однако, все истории про то, что частная военная компания оказывает сопротивление триполитанской власти — одна большая медиа-ошибка.

На самом деле, бойцы «Вагнера» открыто поддерживают Сарраджа. Прочие же версии и теории насчет действий российской ЧВК в Ливии не более, чем следствие обнародования недостоверной информации, которая была растиражирована как на Западе, так и в России.