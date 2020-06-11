16 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
бывшее Челябинское танковое училище (2018) | Фото: arhistrazh.livejournal.com

Казармы и штаб бывшего Челябинского танкового училища выставили на продажу

ДОМ.РФ продает две казармы и штаб бывшего танкового училища в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На электронный конкурс выставили земельный участок площадью 0,76 га, две казармы (1490,7 и 955,4 кв.м.) и штаб (782,4 кв.м.). Начальная цена – 14,2 млн руб. Конкурс пройдет 3 июля.

Здания были построены в 1904-1905 годах, в годы Великой Отечественной войны здесь расположилось танковое училище, но уже более 10 лет здания не эксплуатировались. Сооружения составляют объект культурного наследия регионального значения "Комплекс войскового остановочного пункта".

Новый владелец будет обязан не только провести работы по сохранению комплекса, но и выполнять требования законодательства об объектах культурного наследия.

Напомним, имущественный комплекс бывшего Челябинского военного командного танкового училища площадью 8,1 гектаров в июле 2018 года был продан на аукционе за 254,6 млн руб. На земли бывшего военного учебного заведения, которые расположены в самом центре города, претендовали сразу несколько известных челябинских застройщиков, победителем стал депутат гордумы Николай Серсков, которому принадлежит компания "Никс". Согласно проекту, на территории бывшего танкового училища будет построено 12 многоквартирных домов в 18-22 этажей.

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Казармы и штаб бывшего Челябинского танкового училища выставили на продажу

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Теги: танковое училище, земельный участок, конкурс,



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