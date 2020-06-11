16 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Алеся Кафельникова на digital-обложке журнала Elle Russia (июль 2020). (2020) | Фото:instagram.com/kafelnikova_a|Elle Russia

Журнал Elle разместил на обложке обнаженную Лесю Кафельникову "на самоизоляции"

21-летняя модель Леся Кафельникова попала на июльскую digital-обложку глянцевого журнала Elle Russia. Обложка имитирует экран телефона при звонке в FaceTime, девушка подписала снимок: "Так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь поймать солнце". На фото она обнажена и загорает в открытом окне, в стекле которого отражается многоквартирный дом. Таким образом редакция продолжила раскрывать тему эпидемии коронавируса, обратив внимание на самоизоляцию. На обложку прошлого номера Elle поместил девушек-медиков в защитных костюмах в больничном коридоре.  

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Журнал Elle разместил на обложке обнаженную Лесю Кафельникову "на самоизоляции"

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Теги: леся кафельникова, elle, обложка, глянец, самоизоляция, эпидемия



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