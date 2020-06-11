Журнал Elle разместил на обложке обнаженную Лесю Кафельникову "на самоизоляции"

21-летняя модель Леся Кафельникова попала на июльскую digital-обложку глянцевого журнала Elle Russia. Обложка имитирует экран телефона при звонке в FaceTime, девушка подписала снимок: "Так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь поймать солнце". На фото она обнажена и загорает в открытом окне, в стекле которого отражается многоквартирный дом. Таким образом редакция продолжила раскрывать тему эпидемии коронавируса, обратив внимание на самоизоляцию. На обложку прошлого номера Elle поместил девушек-медиков в защитных костюмах в больничном коридоре.