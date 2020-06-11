Прикамские депутаты поддержали выплату субсидий правительственным компаниям

Депутаты заксобрания Прикамья в двух чтениях приняли поправки в краевой бюджет на 2020-2022 г. и поддержали выделение дополнительных средств трем предприятиям, созданным при участии правительства Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания.

Субсидии получат "Пермский свинокомплекс" - 200 млн руб., спорткомплекс "Олимпия-Пермь" - 47,5 млн руб. и "Теплоэнерго" - 757 млн руб.

Напомним, ранее пермские бассейны БМ и "Кама" обратились в УФАС, чтобы проверить обоснованность субсидии спорткомплексу "Олимпия-Пермь".

Руководство пермских бассейнов отмечают, что из-за пандемии не работали все бассейны, а дополнительное финансирование получит только "Олимпия". Таким образом, нарушается принцип конкуренции.

В УФАС факт обращения подтвердили и сообщили, что проведут проверку по этому заявлению.